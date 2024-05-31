MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı beraberinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve parti yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB’ta esnaf temsilcileri tarafından yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür, Milletvekili Kayrıcı’ya esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini içeren dosya sunarken ayrıca marketlerle ilgili düzenlemeleri içeren Perakende Yasası’nın biran önce çıkarılmasını ve esnafların Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nden kullandıkları kredilere geçmişe yönelik uygulanan faizin geri çekilerek, mağduriyetin giderilmesini istedi.

MHP Milletvekili Kayrıcı da, ülkenin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, bu sıkıntıların el birliği ile çözüleceğini söyledi. Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerinin çözümü noktasında elinden geleni yapacağını vurgulayan Milletvekili Kayrıcı, “Ankara’da bir kardeşiniz olduğunu sakın unutmayın. Sizlere kapım sonuna kadar açıktır. Ankara’da sizlerin eli kulağı ve gözü olmaya çalışmaktan son derece mutluyum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk milletinin son kalesi olduğunu kaydeden Vahit Kayrıcı, bu kaleyi mutlaka ayakta tutmamız gerektiğine de değindi. Ülkedeki ekonomik sıkıntıların ve sorunların kalıcı olmadığını belirten Kayrıcı, esnaf ve sanatkarların üzerinde çok ciddi yükler olduğunu bildiğini aktardı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret sonunda ise ÇESOB Başkanı Gür, Vahit Kayrıcı’ya hediye takdim etti.

Editör: Haber Merkezi