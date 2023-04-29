Sungurlu Alparslan Türkeş Caddesi’nde bulunan seçim bürosunun açılışına Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, İlçe Başkanı Yasin Şahin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, İlçe Başkanı Serdar Çakırbeyli ve çok sayıda partili katıldı.

KAYRICI’YA YOĞUN İLGİ

Açılışta davetlilerin büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, hemşehrilerinden de hem Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hem de partisi MHP için destek istedi.

“HİZMETE TALİBİM”

Vahit Kayrıcı, “İnşallah bir dönem daha sizlere hizmet etmek istiyorum. Çok kolay söz veren hiç bir şey yapmaz, ben kolay söz vermiyorum, sizlere hizmet etmeye talibim. Var gücümle Çorum ve Sungurlu’muza hizmet etmek için çalışacağım. Kendimi ve Sungurlu’yu sizlere emanet ediyorum” dedi.

“BU SEÇİM VARLIK

VE YOKLUK SEÇİMİ”

Cumhur İttifakının bu seçimde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, hem de mecliste çoğunluğu elde etmesi gerektiğine vurgu yapan Vahit Kayrıcı, millet ittifakına yönelik de eleştirilerde bulunarak, “Karşımızda zillet ittifakı denilen bir ittifak var. Bu ittifak ki, yanına PKK dahil bütün şer güçleri alarak hareket ediyor. Söylemlerine bakın, daha şimdiden ülkeyi kaosa sürükleyecek bir dille konuşuyorlar. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Cumhurbaşkanlığı’na mutlaka ama mutlaka Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi gerekiyor. Bizim de parti olarak mecliste güçlü temsil edilmemiz için desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’UN HAKKETTİĞİ HİZMETİ

ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

Çorum’da 1999 yılında da milletvekili seçildiğini hatırlatan Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, insanların geçmişte yaptıklarının geleceğe ayna olduğunu ifade ederek, Çorum’un istediği ve hak ettikleri hizmetleri alabilmesi için geçmişte olduğu gibi çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ACILARA ORTAK OLDU

Öte yandan MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, ilçede hayatını kaybeden iki hemşehrisine son görevi yerine getirirken, ailelerinin acısına da ortak oldu. Seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Kayrıcı, hemşehrilerinin iyi gününde olduğu gibi acılı günlerinde de yanlarında olmaya büyük özen gösteriyor. Kayrıcı bu kapsamda yaşamını yitiren Mahmut Karaman ve Nazım Kocamanoğlu’nun cenaze törenlerine katılarak aile fertlerine başsağlığı dileklerini iletti.

MHP’YE KATILIM!

MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, Sungurlu İlçesi’ndeki MHP’ye yeni katılan üyelere rozetlerini de taktı. 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Sungurlu’da yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Vahit Kayrıcı, ilçe programı sırasında partiye yeni katılanlarla da bir araya geldi. Değişim Partisi İlçe Başkanı Arap Kaynarca 100 kişilik yönetim ve parti üyesiyle birlikte MHP'ye katıldı.



KÜÇÜK POLATLI’DAN KAYRICI’YA DESTEK

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’nın Sungurlu’da ziyaret ettiği mekanlardan biri de Küçük Polatlı Köyü Derneği oldu. Dernek Başkanı Hayrettin Dağaşan ve yaklaşık 100 kişilik dernek üyesi tarafından karşılanan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, bir süre hemşehrileriyle sohbet etti.

Dernek üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Vahit Kayrıcı, seçimlerde destek istedi. Dernek Başkanı Hayrettin Dağaşan da Sungurlulu hemşehrileri olarak Vahit Kayrıcı’ya desteklerinin tam olduğunu belirtti.



(Volkan SINAYUÇ)