AK Partili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhur İttifakı ortağı olan MHP heyetini ağırladı. MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve beraberindeki heyet Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın: “ Çorum’da 16’da 16 için canla, başla, aşkla…

Cumhur İttifakı ortağımız MHP heyetini Belediyemizde misafir ettik. Yaklaşan yerel seçimle alakalı değerlendirmelerde bulunduğumuz Vekilimize ve Başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.