Türkiye genelinde önceki gün yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP ilimizde 21 yıl sonra milletvekili çıkardı.

1999 seçimlerinde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de Çorum Milletvekili olarak seçilen Vahit Kayrıcı, sabah namazını Hıdır Camii’nde kıldı. Milletvekili seçilmesi nedeniyle şükreden Vahit Kayrıcı, ardından da Hıdırlık’ta bulunan sahabeler Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi’nin mezarlarının bulunduğu türbeyi de ziyaret etti. Türbe önünde dua eden Kayrıcı, ardından da “bismillah” diyerek yeni dönem için çalışmalarına start verdi.