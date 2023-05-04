Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, önceki akşam merkeze bağlı Üyük ve Ovasaray Köylerini ziyaret etti. 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilk olarak Üyük Köyü’ne giden Kayrıcı, Köy Muhtarı Ali Yalvaç ve kalabalık topluluk tarafından karşılandı. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kayrıcı, hem sorunlarını dinledi, hem de 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

“BUNLARIN TEK DERDİ ÜLKE GÜÇLENMESİN”

Üyüklülere 14 Mayıs seçimlerine giderken Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve çorum genelinde değerlendirmelerde bulunarak çarpıcı açıklamalar yapan Kayrıcı, Türkiye’nin büyümesini, bölgesinde oyun kurucu yıldız ülke olmasını istemeyen şer güçlerin, 15 Temmuz’da yapamadığını 14 Mayıs seçimlerinde yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Millet ittifakının “15 Temmuz’da ben başbakan olacağım” diyen Meral Akşener dahil şer güçlerin birleştiği bir ittifak olduğunu söyleyen Kayrıcı, “Bunların tek derdi Türkiye güçlenmesin. O’nun için de Tayyip Erdoğan’ı indirmek, Cumhur ittifakını bu seçimde kazanmasının önüne geçmek için her yolu deniyorlar.

Millet ittifakı Amerika’nın eline yazıp verdiğini yapıyor. Eğer hükümet yönetimi bunların eline geçerse ülkemizi büyük bir tehlike e kaos bekliyor. O’nun için elimizi vicdanımıza koyup öyle karar vermeliyiz” dedi.

“BU MİLLET DUALI”

Türk Milletinin şer güçlere göre sabıkalı bir millet olduğunun altını çizen Kayrıcı, “Türk milleti geçmişte Selçuklu’da, Osmanlı’da olduğu gibi güçlendiğinde mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olacaktır. Bunu sömürgeci ülkeler istemiyor. Şu anda kendi İHA’sını, SİHA’sını, savaş gemisini, uçağını yapan bir ülke haline gelen Türkiye’nin güçlenmesini istemiyorlar.

Bu millet ayağa kalkarsa sömürü yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar. O nedenle öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmemiz lazım. En azından başlanan projelerin tamamlanması, bölgesinde oyun kurucu ülke haline gelmemiz için buna mecburuz. Erdoğan’ı seçemezsek bizi paramparça ederler, müstemleke ülke haline getirirler.

Ben şuna da yürekten inanıyorum, Bu millet dualıdır, ferasetlidir. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş bir milletiz. İnşallah, şer güçlerinin tüm hesaplarını Allah’ın izniyle bu millet 14 Mayıs’ta boşa çıkaracaktır” diye konuştu.

Vahit Kayrıcı, MHP’nin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurgularken, partisine de destek talep etti. Köy Muhtarı Ali Yalvaç da ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Adayı Kayrıcı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

“HİZMET ETMEZSEK HESABINI SORUN”

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Ovasarayş Köyü’nde “Çorum’un 20 yılı heba oldu. Bu seferde bizi deneyin, hizmet etmezsek hesabını sorun” diyerek, destek istedi.

14 Mayıs’ta Türkiye’nin varlık yokluk seçimine gideceğini dile getiren Kayrıcı, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlaka yeniden seçilmesi gerektiğini belirterek destek istedi.

Konuşmasının büyük bir bölümünü Çorum’a ayıran Kayrıcı, Türkiye’de çok partili döneme geçildiğinden beri 3 kez tek başına iktidar döneminin olduğunu, rahmetli Menderes ve Özal’dan sonra tek başına iktidar olan AK Parti’nin en uzun süre iktidarda kalan parti olduğunu hatırlattı.

“ÇORUM’UN 20 YILI HEBA OLDU”

Bu dönemde Çorum’un maalesef hak ettiği destek desteğini alamadığını dile getiren Vahit Kayrıcı, “20 yıldır bizim yaptığımız ihracatın 20’de biri bile olmayan illerin aldığı hizmet bizim kat kat fazlamız. Memlekete hizmet gelmemesinin sorumlusu Cumhurbaşkanımız değil.

Çünkü, Cumhurbaşkanı Çorum’un ne derdi var, Ovasaray’ın neye ihtiyacı var bilemez. Buradan seçtiklerimiz ne götürürse o kadar haberi olur. Ama seçtiğimiz arkadaşlarımız Tayyip beyin gölgesinde yatmışlar, nasıl olsa o’nun selamı ile Çorumlu bizi milletvekili seçiyor demişler.

Muhalefette nasıl olsa bir milletvekilimiz garanti deyip Kemal beyin gölgesinde yatmış. Olan Çorum’a olmuş. Çorum’un 20 yılı heba oldu. Çorum’umuz buna layık bir il değil. Çorumlular bunu hak etmiyor. Çorum insanı Devleti için gerektiğinde seve seve canını vermekten en küçük bir tereddüt etmez” diye konuştu.

“BU SEFERDE BİZİ DENEYİN”

“Çorum’a hizmet istiyorsanız, bu seferde bizi deneyin. Eğer istediğiniz hizmetleri yapamazsak gelin hesabını sorun” diyen Kayrıcı, Çorum’un önceliklerinin iyi sıralanması gerektiğine vurgu yaparak, “Ben size herşeyi yaparım diye söz vermiyorum. Ama, öncelikleri iyi sıralarsa memleketimize hizmet için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Geçmişte de milletvekilliği yaptım. Beni bilen biliyor, ama bugün itibariyle daha tecrübeliyim ve hizmetin nasıl getirileceğini çok iyi biliyorum. O nedenle sizden güçlü bir destek istiyorum” şeklinde konuştu.

Çorum merkez Ovasaray Köyü’nün Muhtarı İrfan Berçin de, köylerini ziyaret eden ilk milletvekili adayının Vahit Kayrıcı olduğunu belirterek, kendisine köylerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Berçin, Kayrıcı’ya 14 Mayıs seçimlerinde de başarılar diledi.

(Haber Merkezi)