Mecitözü Kaymakamlığı görevine kısa bir süre önce başlayan Fatma Gül Nayman, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ı makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, iki kaymakam arasında ilçelerdeki sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında, ilçelerdeki kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, kadınların ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için yürütülen projeler ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle gerçekleştirilebilecek yeni çalışmalar üzerine fikirler paylaşıldı.

Boğazkale Kaymakamı Yıldız, yaptığı açıklamada Nayman’ın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, ilçeler arasındaki deneyim paylaşımının daha verimli projelere kapı aralayacağını ifade etti.

Kaymakam Nayman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçelerin kalkınmasına yönelik işbirliklerinin önemine değindi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR