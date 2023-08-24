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Vural, tarihi yapıda incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Redif Kışlası'nın 1860'lı yıllarda inşa edildiğine işaret eden Vural, Osmanlı'dan kalma taş binanın askere alma, asker dağıtma ve yaralanan askerlerin tedavi edildiği bir merkez olarak kullanıldığını belirtti.

Kaymakam Vural, "Redif Kışlası'nda geçtiğimiz yıllarda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve İl Özel İdaresi desteğiyle restorasyon çalışması başlatılmıştı. Yarım kalan binamızda İl Özel İdaresi tarafından tekrar çalışma başlatıldı. İnşaat tüm hızıyla devam etmekte. Hedefimiz çalışmaları ekim ortasında tamamlamak ve 29 Ekim törenlerinde tüm öğrencilerimizle, halkımızla birlikte kullanmak. Redif Kışlamız kongre ve kültür merkezi olarak İskilip'e hizmet vermeye devam edecek." dedi.