Sungurlu'da 2024 yılı arpa ve buğday hasat döneminin başlaması ile birlikte Kaymakam Mutlu Köksal, ilçeye bağlı Akpınar köyü ve Çiftlik mahallesinde çiftçileri ziyareti. Kaymakam Mutlu Köksal biçerdöver ile buğday hasatı faaliyetine dahil olup çiftçilerle bir süre sohbet etti.
Kaymakam Köksal, daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hububat alım noktasına geçiş yaparak incelemelerde bulunup, TMO Müdüresi Burcu Atasoy’dan bilgi aldı.
Köksal’a İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan ve teknik personel ekibi eşlik etti.

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Editör: HABER MERKEZİ