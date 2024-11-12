Kısa bir süre önce ilçede göreve başlayan Kaymakam Fatma Gül Nayman, son olarak Alören, Elmapınar, Beyözü ve Sarıhasan köylerini ziyaret etti. Alören köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Nayman, köyün tarihi camiini inceledi.

Elmapınar köyünde hayırsever Sait Doğan’ı evinde ziyaret eden Kaymakam Nayman, Beyözü köyünde ise Kıbrıs Gazisi Sami Erkılıç’ı evinde ziyaret etti. Sarıhasan köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Nayman, Sarıhasan İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Nayman, ziyaret ettiği tüm köylerde dezavantajlı ailelere de ziyarette bulunarak sorunlarını dinledi ve ihtiyaçları konusunda yardımcı olacağını belirtti. Köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kaymakam Nayman, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.