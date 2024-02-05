Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Başından vurulan Coşkun'un beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Coşkun, Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ekinözü'ne atanmış, 7 Eylül 2023'te de ilçeye gelerek göreve başlamıştı.

Bakan Yerlikaya: "Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş’ta Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’un evinde ölü bulunması üzerine adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirterek, "Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.