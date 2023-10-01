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Olay merkeze bağlı Eşençay Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Alper Tapan(37) hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Yağmurun başlaması ile birlikte hayvanların eve döndüğünü gören yakınları hayvanların başında Tapan’ı göremeyince jandarma ekiplerinden yardım istediler.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, köyün yakınlarında bulunan arazide Tapan’ı hareketsiz yatarken buldular.

Köye svk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alper Tapan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.