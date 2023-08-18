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Çorum’un bir Süper Lig maçını dahi kaldıracak potansiyele sahip bir şehir olmamasında 21 yıllık AKP iktidarı boyunca görev yapan onlarca milletvekillerinin suçu olduğunu ifade eden Muhammed Taha Derin, “Beceriksiz iktidar milletvekilleri yüzünden Çorum’umumuz başkalarının gözünde hala bir şehir değil bir kasaba olarak görülüyor” dedi.

Bir kent için sadece stadyumun Süper Lig maçını kaldıracak kapasitede olmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Derin, “Çorum Şehir Stadyumu ile övünenler, şehrimizin havaalanı ve konaklama sorununa da acil bir çözün bulsunlar. Yoksa Ekim ayında Çorum’da oynanması planlanan Kadın Milli Futbol Takımımızın maçı da başka şehre kaydırılabilir” diye konuştu.

Çorum’da havaalanı ve ikinci bir 5 yıldızlı otel olmamasının bahane gösterilerek maçın başka şehre kaydırılıyor olması nedeniyle iki elimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz gerektiğini kaydeden Muhammed Taha Derin, Çorum’da yeni göreve başlayan Vali Zülkif Dağlı’ya da bir çağrıda bulundu.

Vali Dağlı’ya görevinde başarılar dileyen Derin, “Sayın Valimizin ve iktidar milletvekillerinin ilk önceliği şehrin alt yapısının bir Süper Lig maçına hazırlıklı olmasını sağlamak olmalıdır” şeklinde konuştu.

Çorum FK’nın bu yıl 1. Lig’de şampiyon olması halinde gelecek yıl Süper Lig’de boy göstereceğini aktaran Muhammed Taha Derin, “Muhalefeti, iktidarı ile gelin el birliği ile şehrimizi kalkındıralım, hep birlikte şehrimizde Süper Lig maçı izleyelim” ifadelerine yer verdi.