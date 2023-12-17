Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez    17.12.2023    En yüksek    En düşük
Palandöken    KY    -5    0
Palandöken-2    KY    -3    0
Hakkari    Y    -10    2
Sarıkamış    KY    -3    6
Ergan    KY    -5    0
Kartalkaya    KY    -7    -6
Kartepe    KY    -1    1
Yalnızçam    KY    -6    0
Erciyes    KY    0    2
Uludağ    KY    -3    -1
Çambaşı    KY    -5    -3
Denizli    KY    0    5
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu) 