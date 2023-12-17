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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.12.2023 En yüksek En düşük

Palandöken KY -5 0

Palandöken-2 KY -3 0

Hakkari Y -10 2

Sarıkamış KY -3 6

Ergan KY -5 0

Kartalkaya KY -7 -6

Kartepe KY -1 1

Yalnızçam KY -6 0

Erciyes KY 0 2

Uludağ KY -3 -1

Çambaşı KY -5 -3

Denizli KY 0 5

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)