Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 17.12.2023 En yüksek En düşük
Palandöken KY -5 0
Palandöken-2 KY -3 0
Hakkari Y -10 2
Sarıkamış KY -3 6
Ergan KY -5 0
Kartalkaya KY -7 -6
Kartepe KY -1 1
Yalnızçam KY -6 0
Erciyes KY 0 2
Uludağ KY -3 -1
Çambaşı KY -5 -3
Denizli KY 0 5
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)