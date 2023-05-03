Milletvekili Oğuzhan Kaya’ın girişimleri ile Çorum’un İskilip İlçesine kazandırılacak OSB İskilip Meydan Arifbey Mahallesi’nde toplam 750 dönüme konuşlandırılacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bugün yapılan toplantı ile daha önce kendileri tarafından tespit edilen bölgede İskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin yerinin onaydan geçtiğinin müjdesini veren Milletvekili Kaya, “ Organiza Sanayi Bölgesi Çorumumuza ve İskilipimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Oğuzhan Kaya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu arazinin mera vasfının kaldırılması için bugünden itibaren gerekli girişimlerin başlatılmasına karar verildiğini kaydederek, “ Mevcut alanda Mera Vasfının kaldırılması için Tarım Müdürlüğü Mera Komisyonu sekretaryası ile görüşülmüş olup söz konusu yerdeki parsellere ait 1/5000 lik haritaların İskilip Belediyemizce hazırlanması noktasında, Mera Komisyonuna verilecek olup, iş ve işlemler bu yönde tesis edilecektir. AK Parti olarak İskilip ilçemizin böylelikle önemli bir eksikliğini daha gidermiş olduk. İskilip’e kazandıracağımız Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle bizlerden desteklerini esirgemeyen başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Ticaret Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Çorum ve ilçelerinde söz verdiği her şeyin peşinden gittiğini ve AK Parti teşkilatlarıyla birlikte söz verdiklerinin yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)