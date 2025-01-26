AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Oğuzhan Kaya, yazılı olarak yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün birçok hikmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir.

Miraç olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Miraç Kandili, İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bu gün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir.”

“YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM”

“Bu mübarek gecenin yüreklerimize ebedi bir diriliş, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Yine, Bolu Kartalkaya Otelde meydana gelen yangında, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslâm Âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah.”

Editör: SELDA FINDIK