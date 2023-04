Oğuzhan Kaya ve birlikte seçim çalışması yürüttüğü AK Parti teşkilatı mensupları Çorumlulardan büyük ilgi görüyor.

AK Parti’nin 21 yılda Türkiye’ye çağ atlattığını, yaptığı yatırımlarla ülkeye değişim- dönüşüm yaşattığına vurgu yapan Milletvekili Kaya, “Bütün bunların sonucudur ki, gördüğümüz her yüzde, girdiğimiz her kapıda Çorum’un her yerinde tebessümle karşılanıyoruz” dedi.

Oğuzhan Kaya, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde ve çabalarıyla Çorum’un ve Türkiye’nin çağ atladığını ifade ederek, bu gelişimin devamının ancak AK Parti Hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan ile devam edebileceğini söyledi.

GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Ramazan ayının son gününde de seçim çalışmalarına devam eden Oğuzhan Kaya, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Kaya, “Mübarek Ramazan Ayımızın son gününde kadirşinas hemşehrimizi ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp gönüllerimizi bir eyledik. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayana kadar çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Kaya, 14 Mayıs seçiminin 21 yıldır yapılan tüm seçimlerde olduğu gibi yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi ile sonuçlanacağını dile getirerek, “ Tüm Türkiye ile birlikte Çorumlu hemşehrilerimizde bu ülkenin istikrarın devam etmesi için AK Parti’ye ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Çorumlu hemşehrilerimizin bize olan yakın ilgi ve alakası bunu açıkça göstermektedir. Biliyorlar ki, yaparsa AK Parti yapar” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)