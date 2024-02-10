Oğuzhan Kaya ve beraberindekiler seçimi açık farkla kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşerek, kendisine başarı dileklerini ilettiler.

HEMŞEHRİMİZ BAKÜ BÜYÜKELÇİSİ BAĞCI'YA ZİYARET

Azerbaycan genel seçimlerinde Türkiye'den gözlemci olarak bu ülkeye giden Oğuzhan Kaya, Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Cahit Bağcı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, misafirperverliğinden dolayı Cahit Bağcı'ya teşekkür etti.

Kaya, “Karabağ topraklarını Ermeni işgalinden kurtararak, toprak bütünlüğü içinde yapacak olduğu ilk Devlet Başkanlığı Seçimi için geldiğimiz kardeş ülke Azerbaycan’da Bakü Büyükelçimiz Sayın Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret ettik. Kendisine ve eşine misafirperverlikleri, ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK