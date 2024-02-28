Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.B., üzerinde taşıdığı tabanca ile havaya ateş etti.



Silah sesini duyarak olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile D.B., etkisiz hale getirilirken kavganın diğer tarafı olay yerinden kaçtı.

D.B.’nin polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından yeğeni olduğunu söyleyerek olay yerine gelen yaşı küçük çocuğun üzerinde çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan aramada ise bir adet ekmek bıçağı elde edildi.

İsmi öğrenilemeyen çocukta tedbir amaçlı karakola götürüldü.