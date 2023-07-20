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11 Temmuz’da Kunduzhan Mahallesi’nde yaşanan kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesinden gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir işyerinin önünde meydana gelen olayda; daha önce yaşanan bir darp olayı ile ilgili konuşmak üzere buluşan 2 şahıs arasında çıkan tartışmada, tarafların birbirlerine silah ile ateş etmesi sonucu, olaya karışan 2 şahıs ile olay yerinden geçmekte olan 1 şahıs yaralanırken, olaya karışan şahıslara ait iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler, “Kasten Yaralama ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” olaylarını gerçekleştiren şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bahse konu olayı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 1’i Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslara ait araç, işyeri ve olay yerinde yapılan adli aramalarda: 4 adet tüfek, 13 adet av fişeği, 7 adet tabanca mermisi ve 43 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Yakalanan şüpheli şahıslardan Suça Sürüklenen Çocuk, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, gözaltına alınan diğer 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.