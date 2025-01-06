Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın sezon başında Sakaryaspor’dan kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdı.

Demokratik Kongolu golcü geride kalan 18 haftalık periyotta Ahlatcı Çorum FK formasıyla 11 lig maçında 367 dakika, Anagold 24 Erzincanspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu maçında ise 45 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı. Kasongo’nun Ahlatcı Çorum FK ile 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz günlerde Mehmet Tayfun Dingil ve Mehdi Boudjemaa ile yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, Kabongo Kasongo’nun takımdan ayrılacağını ve bu doğrultuda eşyalarını topladığını okuyucularımıza duyurmuştuk.