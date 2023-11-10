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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerine ilelebet sahip çıkacaklarını vurgulayan Bendevi Palandöken, “‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine vasiyet niteliğindeki bu sözünü yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkârlar camiası olarak Ulu Önder’in emanetlerine ilelebet sahip çıkarak yaşatacağız” dedi.

“ATATÜRK YAŞADIĞI YÜZYILA

DAMGA VURMUŞ BÜYÜK LİDER”

Bir milletin varoluş mücadelesinin önderi, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. Yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her 10 Kasım’da olduğu gibi Atamıza olan hasretimizin arttığı, sevgi ve saygımızın çoğaldığı derin duygular içerisindeyiz. Atatürk, yaşamının her anında Türk milletine örnek olan, Çağdaş uygarlık düzeyine yükselme yolumuzu açan, bizlere millet olma şuurunu aşılayan, askeri, idari ve diplomasi alanındaki başarıları, ileri görüşlülüğü ve fikirleri ile yaşadığı yüzyıla damga vurmuş, daima ileri gitmeyi ilke edinmiş, ömrünü vatanına adamış bir liderdir. Böyle büyük bir büyük liderin inkılaplarına sahip çıkmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2023 yılında bir asrı deviren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı ve müreffeh bir Türkiye konusundaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum” ifadelerini kullandı.