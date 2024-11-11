Ahlatcı Çorum FK’nın Pendikspor’la oynadığı maçta protokol tribünü yine doldu. Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Sungurlu Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Merkez İlçe Başkan Adayı Mustafa Alagöz protokol tribününden izlediler.

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