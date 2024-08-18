Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde vatandaşları kaliteli, taze ve yerli etle buluşturacak olan Kasap Sefa hizmete açıldı.

Genç esnaf Sefa Şahan'ın sahibi olduğu işyerinin açılışına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile Elektrikler Odası Başkan Vekili Zeynel Öncel ve davetliler katıldı.

Davetliler "Hayırlı olsun" temennileriyle açılış kurdelesini birlikte keserken, kasap Sefa Şahan, açılışa özel dana kıymanın kilosunun 399 TL, lop etin 540 TL, bütün tavuğun ise 77 TL olduğunu söyledi.

Dana sarma, sucuk, köfte ve tavuk çeşitlerinin yer aldığı Kasap Sefa Mehmet Akif Ersoy Caddesi Melike Apt. 5-C adresinde hizmet veriyor.

Editör: HABER MERKEZİ