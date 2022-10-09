Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta gerçekleştirilen toplantıya Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve SGK İl Müdürü Ömer Tök, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi, Harmancık Köy Muhtarı Erol Tan ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Bilgilendirme toplantısında Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve SGK İl Müdürü Ömer Tök oda üyesi esnafa mesleklerini ilgilendiren çeşitli yasa ve kanunlarla ilgili bilgi verdiler.

Karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunulan toplantı oldukça verimli geçerken, ÇESOB Başkanı aynı zamanda Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür ise, mesleklerini ilgilendiren çeşitli yasa ve kanunlarla ilgili oda üyelerini bilgilendiren Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve SGK İl Müdürü Ömer Tök’e teşekkür etti.

Oda üyesi esnaflar da, bu tür bilgilendirme toplantılarının sık sık yapılmasını istediler.