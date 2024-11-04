Karşıyaka Anaokulu idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ile velileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başkent Ankara’ya giderek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. Ellerinde çiçekler ve bayraklarla Ata’nın huzuruna çıkan Karşıyaka Anaokulu minikleri büyük bir heyecan yaşadılar.

Konuyla ilgili bilgi veren okul idarecileri Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Ey yükselen yeni nesil istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” sözünden hareketle Ata’nın açtığı yolda her zaman ilerlemeye devam edeceklerini dile getirdiler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR