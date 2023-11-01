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Karşıyaka Anaokulu Müdürü Samet Taşkın ve okul öğretmenleri tarafından hazırlanan 100. Yıl kutlama etkinliği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda gerçekleştirildi. Anaokulunun minik öğrencileri Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı’nda yapılan törene katıldı.



Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte söylendiği törende anaokulu minikleri 100. Yıl coşkusunu yaşadı.

Göğe balonların bırakıldığı törende miniklerin gösterileri de alkış aldı.