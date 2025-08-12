Uğurcuklar Kreş, minik öğrencilerine hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatan özel bir etkinliğe imza attı.

Kreş bahçesinde düzenlenen karpuz kesme sanatı gösterisi, hem çocuklardan hem de velilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik için özel olarak il dışından gelen şef Hasan Fidan, karpuzları adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Çeşitli hayvan figürleri, çiçekler ve süslemelerle hazırlanan karpuzlar, görenleri hayran bıraktı. Minikler, şefin gösterisini ilgiyle izlerken hem meyvelerin besleyici yönlerini öğrendi, hem de sanatın farklı bir dalını tanıma fırsatı buldu.

Uğurcuklar Kreş Kurucu Müdürü Özden Özkeser, “Çocuklarımızın hem görsel hem de duygusal gelişimine katkı sağlayacak, onları meraklandıracak ve güldürecek etkinlikler yapmayı önemsiyoruz. Bugün de sanatı ve sağlıklı beslenmeyi bir araya getirdik.” dedi.

Etkinlik sonunda, çocuklar şefin hazırladığı karpuz dilimlerini afiyetle yiyerek keyifli bir gün geçirdi.