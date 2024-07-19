Kargı'nın tek havuzu olma özelliğini taşıyan ve Çayır Mevkii'nde bulunan Kargı Su Dünyası, Kargı Belediyesi tarafından yürütülen tadilat çalışmaları ile yeniden hizmete açılacak. 2015 yılında hizmete giren ve bir süre sonra faaliyetine son veren tesis, kapsamlı bir yenileme işleminden geçecek.

Belediye Başkanı Hamit Dereli, yaptığı açıklamada tadilat çalışmalarının büyük bir özenle yürütüldüğünü ve tamamlandıktan sonra tesisin modernize edilmiş ve daha çekici bir hale geleceğini belirtti. Dereli, "Kargı Su Dünyası ilçemizin tek havuzu ve bu nedenle çok önemli bir tesis. Tadilat çalışmaları tamamlandıktan sonra havuzu tüm yaş gruplarına hitap edecek şekilde dizayn edeceğiz. Ayrıca çeşitli etkinlikler de düzenleyerek tesisi daha da çekici hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Yapılan tadilatlar kapsamında havuzun altyapısı ve donanımları yenilenecek. Yenilenen havuzda çocuklar için kaydırak ve oyun alanları da yer alacak.

Editör: HABER MERKEZİ