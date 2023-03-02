Türkiye’de 6 Şubat tarihinde 11 ilde yaşanan afetin ardından bölgede çalışmalar sürdürülüyor. Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde bölgeye sevk edildi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun ve 2 veteriner hekim Kahramanmaraş’a giderek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından seyyar olarak kurulan Sahra Veteriner Kliniği’nde görev aldı. Ekip çöken bir evin altında bulunan ağıldaki koyunların kurtarıldıktan sonra serum takarak tedavilerini yaptı.

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden afet bölgelerine giden Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekipler, bölgede enkazlar tamamen kalkana kadar çalışmalarını sürdürecek.

(Haber Merkezi)

