Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kargı’da üreticiler, çeltik veriminden memnun kalırken, pirincin tohumdan sofraya uzanan yolculuğunda hasat süreci sona erdi. Yaklaşık bir ay süren hasat sezonunda üreticiler, Kargı pirincini fabrikalara taşımaya başladılar.

Osmancık’ın yanı sıra Kargı’da da yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltik hasadında yüzler güldü. Kargı, pirincinin reklamını fazla yapamadığından bugün ilçedeki birçok fabrikadaki çeltik pirinç haline getirilerek, çeşitli ilçelerin isimleri adı altında paketlenerek tüm ülkeye ve yurt dışına ihraç edilerek büyük rağbet görüyor.

Kargı pirinci Osmanlı sarayını süsleyen yemek kültüründen bir tanesi. Bu açıdan Kargı pirinci nasıl ki bugün ülkenin çeltik sektörüne hizmet ettiği gibi bundan 100 yıl önce asırlar önce de, Osmanlı sarayına, mutfağına ev sahipliği yapıyordu.