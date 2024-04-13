Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum İli Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri kapsamında 2023 yılı Ek DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) yatırım programında bulunan Çorum ili Kargı ilçesi Yeşilköy-Dereköy-Çakırlar köyleri sulama tesisi yapım işi tüm hızıyla sürüyor.

Açıklamada ihalesi 9 Ocak 2024 günü İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan işin sözleşmesinin 6 Şubat 2024 günü imzalandığı ve 9 Şubat’ta ise yer teslimi yapılarak işe başlandığı hatırlatıldı.

İşin 4 milyon 317 bin 600 TL’lik bedeli bulunduğu vurgulanan açıklamada proje kapsamında 1323 metre 500 mm çaplı 10 Atü HDPE boru sulama iletim hattı döşeneceği, pompaj tesisi ile Yeşilköy-Dereköy-Çakırlar köylerine ait 2 bin dekar çeltik arazisinin sulanabilir hale geleceği de belirtildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ