Damak lezzetinde bir numara olan meşhur Kargı pirinci satış reyonlarında yerini almaya başladı.

Kargı’da çeltik hasadının başlaması ile üreticiler, tarlalarından kaldırdıkları çeltiğe ilçe çayırında binbir emekle serme-kurutma-çuvallama işlemlerini yaptıktan sonra son halini vermek üzere fabrikalara gönderiyor.

Yıllardır kalitesi ve lezzeti ile tanınan Kargı pirincinin bu yılki randumanı diğer yıllardan daha yüksek. Her yıl yüksek rağbet gören Kargı pirinci üreticinin bu sene yüzünü güldürdü.

Çeltik kilogram fiyatı 12,5– 15 TL, pirinç kilogram fiyatı ise 25 – 26 TL arası değişiyor.

Hasat hakkında bilgi veren emekli öğretmen ve çiftçi Cahit Arpa, “Bu seneki çeltik hasadımız geçen yıllara göre çok çok iyi. Geçen sene 4,50 TL’ye sattığımız çeltiği bugün 14-15 TL civarında satıyoruz. Baldo tipi çeltiklerimiz 16 TL, Osmancık türü çeltiklerimiz 15,5 TL civarında devam ediyor. Hasat güzel. Verim güzel. Randımanlarımızda düşüklük var ama çiftçimiz memnun” dedi.

(İbrahim Efe)

