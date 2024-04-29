Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Vekili Adem Aygül, hac ibadetinin önemi ve hacda dikkat edilmesi gerekenler hakkında hacı adaylarını bilgilendirdi.



Daha sonra kürsüye gelen Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, hacca gidiş-dönüş ve hac ibadetinin yapılış süresince en gerekli olan şeyin “Sabır” olduğuna vurgu yaparak "Haccın Hikmeti ve Hacdaki sembollerin anlamı" konulu sunumunu yaptı.

İki gün süren eğitimlerin birinci günü hacda sağlık konusunda dikkat edilmesi gerekenlerin doktor tarafından anlatılmasıyla tamamlandı.

İkinci gün hac ve umre ibadetinin yapılışı, Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç tarafından uygulamalı olarak gösterilirken son derste Uzman Vaiz Fatma Nur Erdem bayan hacı adaylarına kadınlara özgü konulardan bahsetti.

(Haber Merkezi)