Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Kargı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ersin Fırat, geleceğin teminatı olan çocuklara zümrüt yeşili bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için atılan her adımın doğa, insanlık ve yeryüzündeki tüm canılar için büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevre olmaktan geçtiği bilinciyle geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yeşil bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizler ormanlarımızı geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillerden bizlere emanet olarak görüyor ve 11 Kasım Ağaçlandırma Günü’nü gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak değerlendiriyoruz. Bugün burada diktiğimiz fidanların Türkiye’nin yüzyılına, geleceğine nefes olması ümidiyle katılan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Törende ilk fidanı diken Kaymakam Taha Soydaş, projenin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilçe genelinde toplam bin fidan dikildi.

Etkinliğe Kaymakamı Taha Soydaş, Cumhuriyet Savcıları Onur Erten ve Yunus Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılanlara kek ve meyve suyu ikram edilerek, çeşitli hediyeler verildi.