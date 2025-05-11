Çorum’un Kargı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile Kargı Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında ortak denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunması, hijyen kurallarına uyulması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde; üretim alanlarının temizliği, çalışan personelin hijyen kuralları, ekmeklerin gramajları ve genel çalışma koşulları titizlikle incelendi.

Yetkililer, vatandaşların güvenle tüketebileceği ürünlerin temini için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ