Çorum’un Kargı ilçesinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülüyor.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza ve satış şartları, ambalaj ve etiket bilgileri ile son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri kontrol ediliyor. İşletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu da ekipler tarafından ayrıntılı şekilde inceleniyor.

ÜRÜNLER VE İŞLETMELER MERCEK ALTINDA

Denetimler kapsamında açıkta veya ambalajlı olarak satışa sunulan gıda ürünleri, depolama alanları, satış reyonları, üretim bölümleri ve kullanılan ekipmanlar yerinde kontrol ediliyor.

Ayrıca ürünlerin uygun sıcaklık ve saklama koşullarında muhafaza edilip edilmediği, gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği ile işletmelerde genel düzen ve hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığı değerlendiriliyor.

Gıda güvenilirliğini olumsuz etkileyebilecek hususlara karşı gerekli kontroller gerçekleştirilirken, işletme yetkililerine mevzuat ve hijyen kuralları konusunda da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, uygun olmayan durumların giderilmesine yönelik işlemler yürütülüyor.

Muhabir: Haber Merkezi