Kargı Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, Orman Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde 125. Yıl Ana Okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte çocuklara ormanların nasıl oluştuğu, tohumların nasıl fidana ve ağaca dönüştüğü ile çevre ve ormanın önemi anlatıldı.

Programın ardından Kargı Orman İşletme Müdürü Mehmet Eren Kargı ve ekibi, çocuklara fidan ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Görevliler, miniklere hediye edilen bu fidanların nasıl dikilip bakım yapılacağı konusunda da bilgi vererek aileleriyle birlikte bu fidanları toprakla buluşturmalarını istedi.

Kargı Orman İşletme Müdürü Mehmet Eren Kargı, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğin gelecek nesillere çevre bilinci aşılamak adına önemli olduğunu vurguladı.

Editör: AA AJANS