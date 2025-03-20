Kargı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de 199 ada 8, 9 ve 10 parseller ile 391 ada 5 ve 12 parseller, Mihrihatun Mahallesi'nde ise 247 ada 11 parsel satışa çıkarılacak. Her bir taşınmazın satışı, Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale bedeli, ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tamamı peşin veya %50'si peşin, kalan %50'si ise en geç 23 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar ödenmek kaydıyla tahsil edilecek. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafı ve diğer giderlerin alıcıya ait olacağı belirtildi.

İhale ise 25 Mart 2025 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İsteklilerin, ihaleye ilişkin tüm detayları Kargı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden öğrenebileceği ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi'ni ücretsiz olarak temin edebileceği ifade edildi.

Editör: Haber Merkezi