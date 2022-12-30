Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yüztgenç, “Mehmet Akif Ersoy” konulu konferans verdi.

Yüztgenç, toplumlarda her devirde önemli insanların yetiştiğini, bunlardan birinin de Mehmet Akif Ersoy olduğunu belirterek, “Bu büyük adamların önemli bazı özellikleri vardır. Bunlar topluma ayak uydurmazlar, inandıkları kendi doğruları vardır. İkincisi bunlar toplum içinde yalnızdırlar. Çok toplum içine karışmazlar. Üçüncü özellik ise devlet kapısında iş aramak gibi bir şey olmaz. Hayatları da genellikle hep maddi sıkıntı içerisinde geçmiştir. İşte bu insanlardan biri de Mehmet Akif'tir” dedi.

Konferansın ardından en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Alay ile Yüztgenç tarafından verildi.

(AA)

