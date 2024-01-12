Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde Kargı’da bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda envanter çalışması yapıldı. Söz konusu sayım sonucunda sadece bu bölgede 77 adet kızıl geyik ve 116 adet karacanın yaşadığı tespit edildi.

Kargı-Kösdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda popülasyonun artmasıyla birlikte civar ilçelerde de karaca ve kızıl geyiğin görülmeye başlandığı bilgisinin verildiği açıklamada, “Tüm hayvanlara yönelik koruma çalışmalarının artmasıyla birlikte popülasyonun artması beklenmektedir” denildi.