31 Mart seçimlerinde Kargı’dan İl Genel Meclis üyeliğine aday olan Ahmet Çiftlik, İl Genel Meclis üyesi olarak seçildi. İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim alan Kargı İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Çiftlik, görevine başladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve partililerle birlikte İlçe Seçim Kuruluna giden Ahmet Çiftlik, mazbatasını teslim aldı.

Mazbata töreninde konuşan CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Kargı ilçemizden İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Ahmet Çiftlik mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart seçimlerinde il genel meclisi üyeliğinde birinci parti olarak çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Biri birinden değerli il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimize başarılar diliyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Editör: UĞUR GÖRKEM