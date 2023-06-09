Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin ve usta öğreticilerin hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

Kargı HEM Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 89 kursta 554'ü erkek, 956'sı kadın olmak üzere toplamda 1510 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Törende kursiyerler ve usta öğreticiler de yıl boyu edindikleri tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Törene Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Karabıyık, Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Mal Müdürü Cemal Abay, okul müdürleri ve davetliler katıldı.