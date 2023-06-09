Binanın ikmal inşaatı için 24 Mayıs'ta yer tesliminin yapılmasının ardından yüklenici firma çalışmalara başladı.

Yüklenici firma yetkilisi Harun Diken, AA muhabirine, binanın dış cephesinde ve içinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kalabalık bir ekiple çalıştıklarını belirten Diken, "Çalışmalarımız günün geç saatlere kadar devam etmektedir. Memleketimize bu hizmeti kazandıracak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sözleşmede 360 gün iş bitimi olmasına rağmen biz işimizi daha erken bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çorum'un İskilip ilçesinde inşasına başlanan ancak yarım kalan Meslek Yüksekokulu binasının tamamlanması için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Global HD İnşaat Mekanik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi Harun Diken, 24 Mayıs'ta yer teslimi için protokol imzalamıştı.