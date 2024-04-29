Kargı KHGB’nin 2024 yılı Olağan Birlik Meclis toplantısında çeşitli kararlar alındı.

Kargı İlçe Kaymakamı Taha Soydaş, başkanlığında İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Apınar, Ahmet Çiftlik ve köy muhtarlarının katılımıyla Kargı KHGB Başkanlığı’nın 2024 yılı Olağan Birlik Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılacak olan çalışmalar değerlendirilerek, köylere yapılacak olan hizmetler için çeşitli kararlar alındı.

İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Akpınar ile Ahmet Çiftlik birliğe doğal üye olarak seçilirken muhtarları temsilen Beygircioğlu Köyü Muhtarı Celal Erdoğan ve Örencik Köyü Muhtarı Yaşar Öztürk yapılan oylama ile Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis üyeliğine seçildi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ