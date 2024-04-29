Kargı Kaymakamı Taha Soydaş’ın 6 Mayıs’ta dil eğitimine başlayacağı ve bu nedenle 3 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitiminde ilçeden ayrılmasının beklendiği öğrenildi.

Daha öncede Sungurlu ve Mersin Akdeniz ilçelerinde Kaymakam refikliği yapmış olan Soydaş’ın Kargı açısından en önemli özelliği ise vekaleten en uzun süre görevde kalan kaymakam olması oldu.

Normal şartlarda asaleten Kargı’ya atanan kaymakamın görev süresinin iki yıl olduğu, vekaleten kaymakam vekilliği yapan isimlerin ise 6 ay ile 1 yıl arasında görev yaptığı belirtilirken, Taha Soydaş’ın 1 yıl 8 ay, yani yaklaşık olarak 2 yıla yakın Kargı Kaymakamı olarak görev yaptığı da öğrenildi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ