Kargı’da geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu için yıkılıp yeniden yapılma kararı alınmıştı. Yunus Emre İlk Okulu’nda da güçlendirme çalışmaları başlamıştı.

Önceki yıllarda da Atatürk İlk Orta Okulu ve 125. Yıl Ana Okulu’nda deprem güçlendirme çalışmaları yapıldı. Fen Lisesi’nin eski olan bölümü de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Hacıhamza’da Şehit Hasan Bahçevan İlköğretim Okulu depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmıştı.

KAYMAKAM SOYDAŞ OKULLARI İNCELEDİ

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş’da geçtiğimiz günlerde okullarda depremle ilgili incelemelerde bulunarak konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Uğur Uluçay’dan bilgi aldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘’İlçe Kaymakamımız, İlçemizde depreme karşı riskli olduğu tespit edilen ve yeni okul binası yapımı için yıkılan Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ile depreme karşı güçlendirme yapılan Yunus Emre Ortaokulu binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı’’ denildi.

PEKİ, YA ÇPAL?

Kargı Kaymakamlığı’nın Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaymakam Taha Soydaş’ın sadece yıkılıp yapılması beklenen Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ile güçlendirme çalışması yapılan Yunus Emre Ortaokulu’nu ziyaret ettiği belirtilmiş ve sadece bu okulların fotoğraflarına yer verilmiş olduğu görülüyor. Ancak asıl tehlike arz eden ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden yapılan paylaşımda hiç bahsedilmemesi ve fotoğraflara yer verilmemesi dikkat çekti.

KARGI ÇPAL İÇİN VELİLER TEDİRGİN

Bütün okullarda depremle ilgili güçlendirme çalışmalarının yapılması ancak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapılmayarak halen eğitime devam edilmesi velileri endişelendiriyor. Gazetemize ulaşan birçok veli bu endişelerini dile getirdi. Kargı’nın en çok öğrenciye sahip okulu konumunda bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin web sitesinde yazan bilgilere göre okulun 212 öğrencisi ve 20 öğretmeni bulunuyor. Okul Çıraklık eğitimi de verdiğinden bu sayı 300’e kadar çıkıyor.

GÜÇLENDİRİLME PLANLANIYOR

Veliler edindikleri bilgilere göre okul için bu hafta deprem güçlendirme çalışması yapılacağını öğrendiklerini söylediler. Ancak deprem güçlendirme kararı alınan bir okulda halen eğitime neden devam edildiğini, öğrencilerin halen neden başka bir okula nakil edilmediklerini merak ediyor ve yetkililerden bu konuda acil bir karar almalarını bekliyorlar.

KAYMAKAMLIĞA DİLEKÇE VERİLDİ

Veliler okul aile birliği öncülüğünde Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ile görüşerek, gerekli çalışmaların yapılması için dilekçelerini sunduklarını ve bu hafta okul aile birliği toplantısıyla tüm velilerin bir araya gelerek karar alıp imza kampanyası başlatacaklarını belirttiler. Öğrenci velileri çalışmaların biran önce yapılması için yetkililerden siyasi ve yetkililerden yardım bekliyorlar.

(Haber Merkezi)

