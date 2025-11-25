Hemşehrimiz Yusuf Ziya Leblebici’nin başkanı olduğu Kardelen Sanat Derneği’nin 62. “Yaşayan Değerlerimiz” ödül töreni, Avcılar’daki Barış Manço Kültür Merkezi’nde, sanat dünyasından yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sanatlarının yanı sıra özel yaşamlarıyla da halka örnek olan sanatçıların ödüllendirildiği programda şiir yarışmalarının ödülleri de sahiplerini buldu.

Kokteylle başlayan program, Asiyecan’ın resim sergisiyle devam etti.

Ulusal çapta düzenlenen “Engelsiz Yaşam” konulu şiir yarışmasında ilk üç ödülü de Çorumlu şairler aldı. Birinci olan Yadikar Hayta, ikinci Haydar Ünlüyol, üçüncü Cengiz Acar ödüllerini THM Sanatçıları Neşe Dilekçioğlu ve İsmail Işık’ın elinden alırken mansiyonları da Erzurum’dan katılan Yakup Laçin ve Urfa’dan katılan Yunus Laçin paylaştı. Özel Ödül ise Seren Kaplanseren’e verildi.

Kardelen Sanat Derneği yöneticilerinin Seymen oyunlarıyla başlayan programda sunuculuğu Başkan Yusuf Ziya Leblebici ve THM Sanatçısı Yağmur Yalçın üstlendi.

Tiyatro sanatçısı Murat Mertol Akansu, Dr. Doğan Birgül, Müzisyen-Besteci-Oyuncu Mümtaz İster’in de Onur Ödülü aldığı gecede THM Sanatçısı Erol Parlak, Hüsamettin Subaşı ve Görkemli Hatıralar Sunucusu Serhan Asker’in ödülleri de rahatsızlıkları nedeniyle katılamamalarından dolayı kendilerine ulaştırılmak üzere Dernek yöneticilerine teslim edildi.

Ödüller, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum, Kataş-Sen Genel Başkanı Şahin Başaraner, Divriği Kültür Genel Başkanı Cihan Erdoğan, Öğr.Görevlisi H.İbrahim Kökçü, Belediye Meclis Üyeleri ve siyasi parti ilçe başkanları tarafından takdim edildi.

Özel çocuklardan oluşan Sevgi Yağmuru Darbuka Grubu’nun gösterisi, Mümtaz İster, THM Sanatçıları Yağmur Yalçın ve Volkan Dilek’in canlı performansı salonu coştururken, TRT Sanatçısı Neşe Dilekçioğlu ve bağlama üstadı İsmail Işık bu coşkuyu yükseltti.

Gecede 9 yaşındaki Defne Melek Akkum’un piyanosu eşliğinde Yusuf Ziya Leblebici, Leyla Köroğlu, Sare Beril Küçük ve Elif Küçük’ün şiir yorumları büyük beğeni topladı.

Programa izleyici olarak siyasetçiler, sendikalar, dernekler, B.Çekmece Engelli İzciler ve sanat camiasından katılım yoğundu.