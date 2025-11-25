KADMUDER (Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği) 41. toplantısını, geçtiğimiz hafta sonu Dalgıçlar Oteli’nde gerçekleştirdi.

Kadın muhasebecilerin, dernek oluşumundan da önce, ilk toplantılarından başlayarak tüm etkinliklerini geniş biçimde kamuoyuna duyuran ÇORUM HABER Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, bu toplantıya konuşmacı olarak davet edildi.

“MESLEKİ GELİŞİM VE GÜÇLENME PLATFORMU”

Dernek Başkanı Funda Aykaç, toplantıyı açış konuşmasında, KADMUDER’in kadın muhasebeciler ve muhasebe çalışanları için bir dayanışma, mesleki gelişim ve güçlenme platformu olduğunu vurgulayarak, sivil toplum basın iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ÇORUM HABER’İN YAPICI ÇİZGİSİ

Özellikle sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasında ÇORUM HABER’in her zaman yapıcı ve destekleyici bir çizgi izlediği belirtilerek, Mehmet Yolyapar’a derneğe verdiği kesintisiz destek için teşekkür edildi.

Toplantıda ayrıca, derneğin onursal üyeleri olan SMMM Fikret Tepençelik ve Mak. Müh. Erkan Dalyan’a, derneğe katkıları ve destekleri dolayısıyla onursal üye plaketleri sunuldu.

YEREL BASININ DEMOKRATİK KÜLTÜRE KATKISI

Toplantıda; sivil toplum kuruluşları ile yerel basın arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Çorum’da sivil toplumun görünürlüğünün artırılması, ortak dayanışma kültürünün geliştirilmesi konuları ele alındı. Yıllarını Çorum basınına adamış deneyimli bir gazeteci olarak Mehmet Yolyapar, yerel basının; şehrin demokratik kültürünün, şeffaflık anlayışının ve toplumsal duyarlılığının gelişmesindeki rolünü anlattı.

Toplantıya, Yolyapar’ın oğlu Onur Yolyapar da katılarak görüş ve değerlendirmeleriyle buluşmaya ayrı bir değer kattı.

SİVİL TOPLUM-BASIN İŞBİRLİĞİ

KADMUDER yönetimi, toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür ederek, Çorum’da sivil toplum–basın iş birliğini güçlendirme yolunda, ÇORUM HABER gibi köklü ve kente mal olmuş basın kuruluşlarıyla birlikte daha güçlü adımlar atma kararlılığını ifade etti.