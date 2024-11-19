Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çanakkale’de düzenlenen Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri toplamda 12 madalya kazandı.

Türkiye ile birlikte 15 ülkeden 1004 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada, antrenör Samet Türe nezaretinde mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri 2 birincilik, 3 ikincilik, 7 üçüncülük madalyası kazandılar.

8-9 yaş kumite 30 kiloda Ebrar Su Özdemir ve 12-13 yaş kumite 55 kiloda Kayra Nejan Demirci şampiyon olurken, Yiğit Gözübüyük (ümit erkekler kumite 52 kilo), Kayra Yağlı (ümit erkekler kumite +70 kilo) ve Müslüm Yazıcı (büyük erkekler kata) ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandılar.

8-9 yaş kumite 25 kiloda Yıldız Ela Taştan, 40 kiloda Begüm Akpınar ve +40 kiloda Sümeyye Karaman, 10-11 yaş kumite 36 kiloda Hatice Sena Çolak, 12-13 yaş kumite 38 kiloda Beyza Nur Doğan, ümit erkekler kumite 52 kiloda Yağız Gözübüyük ve genç erkekler kumite +76 kiloda ise Kayra Yağlı üçüncü oldular.