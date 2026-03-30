Antalya’da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular son gün 4 bronz madalya daha kazandılar.

4 gün süren şampiyonada Elif Asel Doğan, Ülker Berinay Ertatlı, Hiranur Yıldırım, Nisa Alparslan ve Begüm Akpunar’ın şampiyon, Asmin Hanım Solmaz’ın ikinci, Elisa Küçük Tiryakioğlu’nun ise üçüncü olmasından sonra son gün tatamiye çıkan sporculardan 39 kiloda Hatice Sena Çolak, +50 kiloda Sümeyye Karaman, 50 kiloda Emir Fatih Çamlıbel ve +63 kiloda Buğra Özeker Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandılar.

Çorumlu karateciler böylece Türkiye şampiyonasını 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalya tamamlayarak büyük bir başarıya imza attılar.